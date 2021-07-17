قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن سوريا شهدت سقوط ما لا يقل عن 45 شهيدًا مدنيًا بينهم 18 طفلًا و8 نساء؛ نتيجة القصف من قوات النظام على مناطق خفض التصعيد أو ما تعرف باسم منطقة «بوتين - أردوغان» بعد إعلان الانتخابات السورية.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن اليوم شهد إطلاق صاروخين روسيين موجهين نحو قرية سرجة بجبل الزاوية، منوهًا إلى أن القصف أدى إلى سقوط 6 شهداء بينهم 3 أطفال ومتطوع من الدفاع المدني.

وأشار إلى أن قتل المدنيين بالصواريخ أو الطائرات الحربية واحد، لافتًا إلى أن الشهداء أغلبيتهم من المهجرين؛ نتيجة اتفاقيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ولفت إلى أن وعود «أردوغان» بعودة المدنيين إلى المناطق التي هجروا منها، خلال العامين الماضيين، في ريف إدلب الشرقي أو ريف حماة الشمالي، باءت بالفشل، متابعًا: «لا نعلم المخططات والاتفاقيات الروسية التركية التي بموجبها يجب أن يعود مئات الآلاف من المدنيين إلى مناطق هجروا منهم؛ نتيجة للعملية العسكرية».