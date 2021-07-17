 إرهابيون يختطفون 5 صينيين وموريتانيين في مالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إرهابيون يختطفون 5 صينيين وموريتانيين في مالي

أ ش أ
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 11:42 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 11:42 م

اختطف إرهابيون من فصيل تابع لتنظيم القاعدة شمال مالي ثلاثة صينيين وموريتانييين اثنين داخل الأراضي المالية.

وقالت الحكومة الموريتانية في بيان مقتضب هذه الليلة إنها تتابع الأمر بجدية بالغة.

ولم يعط البيان أية تفاصيل مكتفيا بالقول إن ورشة أعمال عامة بين مدينة كالا والنواره في الاراضى المالية تعرضت اليوم لهجوم نفذ من طرف مسلحين مجهولين.. وأن الورشة تشرف عليها الشركة القومية الموريتانية للطرق بالاشتراك مع شركة صينية.

وذكرت تقارير متطابقة من مالي ان الهجوم المسلح أسفر عن اختطاف اثنين من الموريتانيين وثلاثة صينيين وأن المسلحين أضرموا النيران في المواقع الموريتانية والصينية بين مدينتي «كالا» المالية والنوارة الموريتانية داخل الأراضي المالية واستحوذوا على ثلاث آليات، ثم أضرموا النيران في بقية المعدات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأول من نوعه في المنطقة القريبة من الأراضي الموريتانية.

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