دراسة: سينوفاك الصيني ينتج عُشر الأجسام المضادة للقاح بيونتيك الألماني

كشفت دراسة حديثة من هونج كونج، المرتبطة بدراسة فيروسات كورونا منذ عهد سارس، أن لقاح سينوفاك الصينى ينتج أجسام مضادة توازى عُشر ما ينتجه لقاح بيونتيك الألمانى، لتكون تلك الدراسة دليلا ضد سينوفاك، بعد أيام من جدل واسع حول فعالية اللقاحات الصينية.

ونقلت "فرانس برس" عن جامعة هونج كونج، أنه بعد تحليل الأجسام المضادة لدى 1440 شخصا تناولوا اللقاحين، تبين وجود أجسام مضادة أكثر بـ10 أضعاف لدى متناولي لقاح بيونتيك مقارنة باللذين تناولوا لقاح سينوفاك.

وأضافت الدراسة أن نسب الأجسام المضادة لدى متناولي السينوفاك لا تتجاوز كمية الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا.

ويقول بن بكوينغ، مشرف على الدراسة، إن تلك النتيجة لا تعني التخلى عن اللقاحات الصينية التى تعتمد أجزاء ميتة من الفيروس في الدول الفقيرة؛ نظرا لقلة تكلفتها وسهولة تخزينها.

ويرجح بكوينغ، أن يتم الإسراع في تناول الجرعة الثانية من سينوفاك بعد الأولى، لتعظيم أثرها، موضحا أن الفريق سيقوم بعمل تجارب على ذلك وتبيان فعاليته.

يذكر أن هونج كونج، تعد رائدة فى دراسة فيروسات كورونا منذ عهد وباء سرس بداية الألفينيات.

وتشهد هونج كونج جدلا سياسيا واسعا حول تناول أي من اللقاحين، إذ تسعى الصين لفرض سينوفاك كجزء من إثبات سلطتها على هونج كونج، بينما يعارض الأطباء في الدولة ذات الحكم الذاتى، ويشجعون لقاح بيونتيك الألمانى؛ لتكون النتيجة تناول أكثر من مليونى ونصف للقاح الألمانى مقابل 1.8 مليون فقط للقاح الصينى.