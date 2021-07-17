عمرو أديب يحسد جماهير الأهلي: من أيام الأيفون والزمالك مأخدش الدوري

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توجه الإعلامي عمرو أديب إلى النادي الأهلي لتتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، معربًا عن سعادته بفرحة جماهير الأهلي في الشوارع.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن جمهور النادي الأهلي لن ينام الليلة، معلقًا: «مش عارف الإحساس ده عامل إزاي».

وأضاف: «نفسي مرة أعمل خمسات وسبعات بالعربية وأزمر وأقول بيب بيب زمالك، والناس تهنيني وتقول لي مبروك يا أستاذ عمرو»، مختتمًا: «من أيام الأيفون وإحنا مخدناش الدوري».

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت 17 يوليو 2021، على إستاد مركب محمد الخامس في المغرب.