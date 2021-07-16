قال الإعلامي عمرو أديب، إنه كان مسافرًا منذ أيام، وفي طريقه للمطار قرر فتح خريطة «جوجل» فأظهرت له طريقًا قصيرًا مدته 58 دقيقة.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، صباح السبت، أنه الطريق من منزله إلى المطار يستغرق عادة ساعتين إلا ربع، موضحًا أنه أخذ الطريق القصير الذي أظهره جوجل.

وأوضح أنه بعد أن وصل للدائري أخذ ما يقرب من 12 كوبري جديد لم يمر بها من قبل، قائلًا: «أنا في المطار يوم أه ويوم لاء وعمري ما مشيت في الكباري والطرق دي».

وذكر أنه بعد الـ 12 كوبري وجد نفسه في طريق العروبة وبعد 5 دقائق وجد نفسه في المطار، مشيدًا بالكباري ونظافتها وسرعة وصوله للمطار من خلالها.

