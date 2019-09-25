عرض الإعلامي عمرو أديب، لقطات تُظهر عملية إنزال جرار لودر من سيارة نقل بطريقة أذهلت الأمريكان، ومدى العقبرية المصرية في التعامل مع الأدوات الميكانيكية.

وبين الفيديو، الذي عرضه أديب خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، الاستعانة بلودر على الأرض من أجل إنزال اللودر الآخر من أعلى السيارة النقل، إذ تم رفع الجزء الخلفي من اللودر وإنزاله رويدًا رويدًا على الأرض، ثم الاستناد بجاروف اللودر من الأمام على السيارة النقل لإكمال عملية الإنزال.

وعلّق أديب على الفيديو قائلًا: «كل ده علشان ميدفعش 300 جنيه في عربية قلاب.. هذه عبقرية فيزيائية لنقل السيارات الميكانيكية المصرية التي تثير عجب من يعمل في هذا المجال».

وفيما أشار إلى أن هذا الفيديو أثار دهشة الأجانب، فقد حذر من خطورة الإقدام على هذه التجربة، وكشف عن أن الفيديو حصد 122 مليون مشاهدة باعتباره أعجوبة غير طبيعية بالنسبة لهم.



هذه الواقعة تشبه بشكل كبير، مقطع فيديو عرضه أديب قبل أيام، لعملية إنزال جرار لودر من أعلى سيارة نقل بطريقة وصفها بأنها لا تحدث إلا في مصر، وتنم عن عبقرية خطيرة.

وبينت تلك اللقطات، عملية إنزال الجرار عبر إسناد الجاروف على الأرض، ومن ثم نزول الجزء الأمامي رويدًا رويدًا، وعقب ذلك استدار سائق الجرار ووضع الجاروف على ظهر السيارة النقل، ثم أكمل عملية النزول.

وعبّر أديب عن ذهوله من العملية التي وصفها بأنها نظرية كونية فيزيائية جديدة، وقال: «اللي حصل ده ميعملوش غير واحد مصري عاوز يوفر قرشين ويوضب حياته».

