قال الإعلامي عمرو أديب، إنه كان في زيارة إلى بيروت الأيام الماضية وذلك بعد عام من آخر زيارة له، معقبًا: «الوضع هناك مريع وفي لخبطة ومحدش فاهم حاجة.. تدخل تشتري حاجة متعرفش وتشيل رزمة فلوس متعملكش أي حاجة».

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، صباح السبت، أن المحالات التجارية أصبح بها ماكينات لعد الأموال، متابعًا: «علشان تعد 10 دولار محتاج مبالغ بالليرة».

وذكر أن الدولار وصل إلى 20 ألف ليرة، وبعد اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الوزارة تخطى الـ 20 ألف ووصل إلى 23 ألف ليرة، معلقًا: «اللي حصل امبارح كان أسوء شيء يحصل لشعب لأنه كانت منتظر من 9 شهور يصل إلى الصفر وهو تشكيل الوزارة».

وتابع: «اللي يروح لبنان تصعب عليه.. شعب مسكين، وتسأل إيه المشكلة متعرفش.. الناس دي محتاجة مجموعة من المعجزات ليصلوا إلى الصفر»، معربًا عن استغرابه من عدم قدرة الدولة على تشكيل الوزارة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس الماضي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال الحريري، في تصريح مقتضب عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: «التقيت مع الرئيس وأجرينا مشاورات في موضوع الحكومة، وخلال الكلام كان هناك تعديلات يطلبها الرئيس واعتبرتها جوهرية في التشكيلة التي قدمتها". وأضاف: "وتناقشنا أيضاً في الأمور التي لها علاقة بالثقة، والواضح أن لا شيء تغير، ويبدو أننا لا نتفق مع الرئيس، واقترحت مزيداً من الوقت».

https://www.youtube.com/watch?v=8DzyRxOX_1A