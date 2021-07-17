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تفاصيل برنامج الأهلي في الساعات الأخيرة قبل خوض نهائي دوري الأبطال

محمود باهي
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 2:38 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 2:38 م

تناول الفريق الأول بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة، وجبة الإفطار في العاشرة من صباح اليوم، السبت، بتوقيت المغرب، «الحادية عشرة بتوقيت القاهرة»، بمقر إقامته في مدينة الدار البيضاء.

وخلد اللاعبون بعد ذلك للراحة، على أن يتناولوا وجبة الغداء في الثانية والنصف ظهرًا.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة ختامية مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب.

ويتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن أهم تعليماته للاعبي الفريق قبل خوض النهائي الإفريقي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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