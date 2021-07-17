أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تعليمات لتنظيم العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتأكيد على أهم الواجبات والمسئوليات للجهات المختلفة مع التأكيد والتشديد باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من والوقاية من انتشار فيروس كورونا بموجاته، ومجابهة أي ظروف طارئة تتعرض لها المحافظة خلال عيد الأضحى.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، إنه جرى التأكيد على الإدارات والجهات الأمنية للقيام بمسؤولياتها التأمينية في جميع التخصصات، ومراجعة وتأكيد خطط التامين المختلفة، واتخاذ ما يلزم لتطويرها وتحديثها بما يتواكب مع الأوضاع الراهنة، وتأمين مراكز التجمعات المتوقعة والمعتادة للتجمعات السياحية الداخلية والخارجية.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التأكيد على تكثيف عدد الدوريات الأمنية والأكمنة بالمدن ومداخلها، وعلى الطرق الإقليمية والداخلية وكذا دوريات نجدة الطرق، ودوريات على الشواطئ العامة، وتشديد الإجراءات الأمنية لمنع أو الحد من أي مخالفات أمنية بمدن المحافظة.

وأوضح أن جميع الإدارات والأجهزة التابعة لمديرية الأمن ستقوم باتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية التخصصية طبقًا للخطط الأمنية، وأساليب العمل المتخصصة، وخاصة إدارات المرور، والنجدة، والحماية المدنية، ومباحث التموين، وشرطه المرافق.. وغيرها، مع استعداد عناصر الاحتياطيات وعناصر التامين المختلفة، للتداخل الفوري طبقًا للخطط، بهدف نجدة أي أهداف حيوية ولمواجهه أي أحداث طارئة.