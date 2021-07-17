أمريكا تحول 600 مليون دولار للأردن لدعم اقتصادها

ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن الولايات المتحدة ستحول 600 مليون دولار أمريكي إلى الخزانة الأردنية، كجزء من منحة نقدية إلى المملكة الواقعة في الشرق الأوسط.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة ، في بيان بالبريد الالكتروني اليوم السبت أن تلك الدفعة الأولى من منحة بقيمة 845 مليون دولار، تقع ضمن برنامج مساعدات اقتصادية أمريكي لعام 2021 وستدعم المنحة مشروعات تنمية في قطاعات، تتراوح من المياه إلى الطاقة، بينما ستساعد في تقليص العجز في الميزانية.

ومن المتوقع أن يحصل الأردن على حوالي 65ر1 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة، في صورة مساعدات إجمالية اقتصادية وعسكرية هذا العام.