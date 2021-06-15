مقتل 3 أشخاص بعد قفزهم من لهيب حريق بمبنى في مرسيليا الفرنسية

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم أثناء محاولتهم إنقاذ أنفسهم من ألسنة اللهب في حريق شب بمنزل في مرسيليا جنوبي فرنسا.

وقال المتحدث باسم الشرطة لـ(د. ب. أ)، اليوم السبت، إنهم قفزوا من النافذة.

وأضاف المتحدث أن شخصا رابعا نجا، وتقول تقارير إعلامية إن الناجي هو طفل رضيع.

وتضيف التقارير أن هؤلاء الأشخاص قفزوا من الطابق الثامن.

وقالت الشرطة إن تسعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في الحريق الذي نشب في المنزل في الصباح الباكر، وأن اثنين منهم في حالة خطرة.

وذكرت الإذاعة الفرنسية "فرانس إنفو" نقلا عن المدعية العامة في مرسيليا، دومينيك لورينز، أن السلطات تعتقد أن الحريق نشب بفعل فاعل.

وأضافت الإذاعة أنه كان بالمنزل حريقان أحدهما في الطابق السادس والثاني في بئر سلم المنزل.

كانت الشرطة قالت في البداية أن الحريق شب عن طريق الخطأ.

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر موقع تويتر عن تعازيه لأسر الضحايا ، وكتب عمدة مرسيليا بينوا بايان على تويتر أيضا واصفا الحريق بأنه دراما مروعة، معربا عن تعاطفه مع المتضررين.