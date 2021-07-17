عماد الدين حسين: القوة الشاملة ليست العسكرية فقط

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن مفهوم القوة الشاملة يشمل العديد من المحاور وليس القوة العسكرية فقط بل تشمل ايضا القوة الاقتصادية ومجمل الموارد والتماسك الداخلي للمجتمع والقوة الناعمة وعلاقات الدولة على المستوى العالمي.

وأضاف حسين، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن القوة الشاملة أيضًا تتضمن مجموع الموارد والقدرة على توفير حياة كريمة للمواطنين والتوافق الوطني، مشيرًا إلى فرض الصين لنفسها من خلال عناصر قوتها الشاملة من إنشاء قاعدة للتصنيع والتجارة والبناء قم التصدير وغيرها ما أثار القلق للولايات المتحدة.

وأشار إلى دور مصر في ليبيا كلاعب هام وهو ما ظهر بعد التحرك المصري في الملف الليبي وأدى إلى التوجه إلى المسار السياسي في الحل، لافتًا إلى أن جملة الرئيس «في حاجات مش هقولها» خلال احتفالية حياة كريمة تعتبر رسالة في حد ذاتها.

وذكر أن الرئيس السيسي لديه قدرة على التواصل والحديث مع المواطنين، مشيرًا إلى تفضيله الارتجال لأنه أسرع وسيلة لإيصال المعلومات لعموم المواطنين بطريقة واضحة.

وأوضح أن الرئيس السيسي دائمًا ما يركز على النماذج الإنسانية ، لافتًا إلى حضور المواطن الذي تم صفعه في قطار منوف لاحتفالية مبادرة حياة كريمة، والتي تعد رسالة هامة بأن الدولة لا تقبل ما حدث له.