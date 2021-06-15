تحطم طائرة خفيفة في ألمانيا ووفاة ثلاثة أشخاص

عثرت قوات الطوارئ في ألمانيا على ثلاث جثث في موقع تحطمت فيه طائرة صغيرة بمنطقة بوبلينجن (ولاية بادن فورتمبيرج) جنوب غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة بعد ظهر اليوم السبت إن هويات القتلى ما زالت غير واضحة، مشيرا إلى أن عملية انتشال الجثث في موقع الحادث لم تنته بعد بسبب الأشجار الكثيفة بالقرب من مدينة شتاينبرون.

وكانت قوات الإطفاء والإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث مع العديد من المساعدين.

ذكرت الشرطة أن الطائرة الصغيرة من نوع "بيبر" أقلعت من مطار شتوتجارت صباح اليوم السبت في التاسعة وأربعين دقيقة.

ولم يتم التوصل إلى سبب التحطم واستمر التحقيق إلى ما بعد ظهر اليوم.

وأعلنت الشرطة أنه تم الوصول إلى الصندوق الأسود لمسار الرحلة وأن خبيرا من المكتب الاتحادي للتحقيقات في حوادث الطيران وصل أيضا إلى موقع الحادث.

ووفقا لتقرير أولي صدر عن هيئة مراقبة الطيران الألمانية كانت الطائرة ذات المحرك الواحد في طريقها إلى مدينة ماجديبورج شرقي البلاد اليوم السبت.

وقالت متحدثة باسم الهيئة إن ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة، وبعد إقلاعها بوقت قصير أبلغ الطيار مركز التحكم في لانجين عن حالة الطائرة مرة أخرى ثم اختفت بعد ذلك من شاشة الرادار.

وقالت المتحدثة "إن الطيار لم يجر مكالمة طوارئ"، وأنه تم العثور على الطائرة محطمة في غابة بالقرب من شتاينبرون بعد العاشرة صباحا بقليل.

وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق سيكشف في الأيام المقبلة عما إذا كانت هناك عيوب فنية أو حالة طوارئ طبية عرضت للطيار خلال القيادة.