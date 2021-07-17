نشرة الشروق الاقتصادية ليوم السبت: المالية تدعم الحسابات الخاصة بنصف مليار جنيه

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت17 يوليو 2021 ، والتي جاء في مقدمتها:

المالية: دعم الحسابات الخاصة بنصف مليار جنيه لصرف مرتبات العاملين فى الربع الأول من 2021-2022

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ اثنين مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية 2021-2022، وتخصيص مبلغ نصف مليار جنيه، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الحالى.

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الضرائب: إلزام الأشخاص والشركات التى تقدم خدماتها من خلال المواقع الإلكترونية بالتسجيل بالمصلحة

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه يجب على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى وكذلك من بلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه.

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المشاط تبحث مع الفاو مجالات التعاون المشتركة ومشروعات استراتيجية 2018-2022

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، لبحث مجالات التعاون المشترك، والتعاون الثنائي بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة، في إطار العلاقات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

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اتحاد الصناعات: المطاحن تعمل بكامل طاقتها لتوريد الدقيق

ذكرت شعبة المطاحن باتحاد الصناعات اليوم السبت أن كافة المطاحن في مصر تعمل حاليا بكامل طاقتها لإنتاج الدقيق وتوريده للمخابز لإنتاج الخبز المدعم.

وقال حسين البودى رئيس الشعبة ونائب رئيس غرفة الحبوب، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن المطاحن تعمل بكامل طاقتها بداية من الشهر الحالي لتوريد الكميات اللازمة للمخابز.

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القومي للحوكمة يعقد جلسة توعية حول الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة توعية حول "الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية"؛ بهدف رفع الوعي بممارسات إدارة المخلفات الإلكترونية وآثارها على الصحة والبيئة، والتعريف بطرق التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة والسامة الموجودة بالنفايات الإلكترونية.

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المصرية للاتصالات تطلق خدمة VoLTE عبر شبكة الجيل الرابع في مصر

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات "WE" خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية "VoLTE" بسوق الاتصالات المصري، وذلك بالتعاون مع شركة إريكسون في الشبكة الرئيسية وشركتي نوكيا وهواوي في شبكات الإتاحة والعديد من الشركات الكبرى في مجال تصنيع الهواتف الذكية مثل هواوي.

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على 3 أيام متواصلة.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس

أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة والهيئات العامة، على 3 أيام متواصلة بداية من يوم 17 أغسطس للعاملين بـ23 وزارة وهيئة، ويوم 18 أغسطس فى 20 وزارة وهيئة، وباقى الهيئات والوزرات فى يوم 19 أغسطس، أما الجهات الأخرى يتم صرفها يومي 22 و23 أغسطس.

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