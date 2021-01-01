 محافظ بورسعيد: تنظيم ١٢ رحلة أسبوعية إلى مطارات محافظات مختلفة - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد: تنظيم ١٢ رحلة أسبوعية إلى مطارات محافظات مختلفة

محسن عشري
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 8:09 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 8:09 م

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تنظيم ١٢ رحلة خلال أسبوعيًا من مطار بورسعيد، في إطار خطة تنشيط رحلات السياحة الداخلية مع القاهرة وطابا ومرسى علم وشرم الشيخ.

وأشار الغضبان إلى التعاون مع كبرى الشركات السياحية؛ لتقديم خدمة مميزة للمسافرين وبأسعار مناسبة، مضيفًا أن تشغيل المطار يحقق استفادة سياحية واقتصادية كبيرة، كما يحقق مطلب أبناء بورسعيد في قيام الرحلات الداخلية بين بورسعيد والمحافظات الأخرى.

وقال إن مطار بورسعيد سيشهد خلال الفترة القادمة آليات عمل حديثة، تساهم في تحقيق رواج سياحي للمطار والمحافظة، يتناسب مع الأعمال التنموية الكبرى التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.


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