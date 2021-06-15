فرق الطوارئ في هولندا تنقذ بقرة جرفتها مياه الفيضانات لنحو 100 كيلومتر

تمكنت فرق خدمات الطوارئ في هولندا من إنقاذ بقرة جرفتها مياه الفيضانات في نهر الميز لمسافة تقدر بحوالى 100 كيلومتر.

وقال أحد رجال الإطفاء في تصريحات لمحطة "أومروب برابانت" التلفزيونية المحلية اليوم السبت: " تفاجأنا من نجاة البقرة بعد قطعها كل هذه المسافة"، مضيفا " نحن لا نعرف ما إذا كانت البقرة تطفو طوال هذا الوقت، أو ما إذا تمكنت من لمس الأرض بقدميها فى بعض المسافات أثناء الرحلة".

وعلقت البقرة في نهاية المطاف على ضفاف نهر الميز عند قرية إشارين، الواقعة جنوب مدينة نايميخن الحدودية قبل أن تنقذها فرق الطوارئ.

واتضح بعد ذلك أن البقرة جرفتها مياه الفيضانات من بلدة إخت جنوبي هولندا، على بعد حوالي 100 كيلومتر. وقام طبيب بيطري بفحص البقرة على الفور. وتوجه المزارع صاحب البقرة لتسلمها بعد رحلة المغامرة النهرية الطويلة.