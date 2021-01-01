إيران: 15 ألفا و139 إصابة و175 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية اليوم السبت، عن تسجيل 15 ألفا و 139 إصابة و175 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها حتى الآن بلغ أكثر من 8 ملايين و 143 ألف جرعة.

وقالت العلاقات العامة بالوزارة في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 15 آلف و 139إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 501 ألف و79 إصابة مؤكدة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 175 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 86 ألف و 966حالة وفاة.

وتلقى 5 ملايين و891 ألف و385 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى مليونان و252 ألفا و21 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 8 ملايين و143 ألفا و406 جرعات.

وأوضح أنه تم حتى الآن إجراء 24 مليون و968 ألف و443 إختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأشارت الصحة الايرانية إلى تصنيف الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 169 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 166 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 113 مدينة.