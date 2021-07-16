حنان ترك تطالب جمهورها التبرع للغارمين قبل عيد الأضحى

قالت الفنانة المعتزلة حنان ترك، للتبرع للغارمين لتمكينهم من قضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، عبر التبرع لمؤسسة مصر الخير عبر حسابها 100100 في جميع البنوك المصرية.

وقالت حنان في مقطع فيديو مقتضب، نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن أعدادًا كبيرة من الغارمين لن يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم كونهم في السجون بعدما كان حلمهم الوحيد وهو ستر أبنائهم، داعية للمشاركة بقوة في حملة التبرع والمشاركة في إخراجهم من السجون.

واستهلت حنان مقطع الفيديو برسالة تهنئة لمتابعيها بحلول عيد الأضحى، قالت فيها: "كل سنة وأنتم طيبين، وسعداء ومتهنيين، وراضيين وراضي عنكم رب العالمين، مستورين".