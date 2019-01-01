 خبير صحي بريطانى يقول إن بلاده فشلت في الاستجابة بسرعة كافية للجائحة - بوابة الشروق
السبت 17 يوليه 2021 8:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

خبير صحي بريطانى يقول إن بلاده فشلت في الاستجابة بسرعة كافية للجائحة

(د ب أ)
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 8:10 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 8:10 م

قال خبير صحي بارز إن الحكومة البريطانية "لم تستجب بالسرعة الكافية" في المراحل الأولى من الجائحة.

وأعرب الباحث الطبي البريطاني السير جيريمي فارار عن أسفه، في مقابلة مع صحيفة ذا تايمز، لبطء وتيرة استجابة الحكومة الأولية للجائحة.

وقال السير جيريمي، وهو مدير مؤسسة ويلكوم تراست، للصحيفة إنه من الواضح أن استجابة الحكومة في المراحل الأولى من تفشي الفيروس كان ينبغي أن تكون مثل الاستجابة العسكرية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف: "كان واضحا جدا في الربع الأول من عام 2020 أن هذا سيؤثر على كل جانب من جوانب المجتمع، من الاقتصاد إلى الوظائف إلى التعليم، في كل مكان".

وقال: "المناعة الجماعية من خلال العدوى الطبيعية هي سراب".

وأضاف: "سيستغرق الأمر عقودا. لا أعرف من أين أتت الفكرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك