خبير صحي بريطانى يقول إن بلاده فشلت في الاستجابة بسرعة كافية للجائحة

قال خبير صحي بارز إن الحكومة البريطانية "لم تستجب بالسرعة الكافية" في المراحل الأولى من الجائحة.

وأعرب الباحث الطبي البريطاني السير جيريمي فارار عن أسفه، في مقابلة مع صحيفة ذا تايمز، لبطء وتيرة استجابة الحكومة الأولية للجائحة.

وقال السير جيريمي، وهو مدير مؤسسة ويلكوم تراست، للصحيفة إنه من الواضح أن استجابة الحكومة في المراحل الأولى من تفشي الفيروس كان ينبغي أن تكون مثل الاستجابة العسكرية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف: "كان واضحا جدا في الربع الأول من عام 2020 أن هذا سيؤثر على كل جانب من جوانب المجتمع، من الاقتصاد إلى الوظائف إلى التعليم، في كل مكان".

وقال: "المناعة الجماعية من خلال العدوى الطبيعية هي سراب".

وأضاف: "سيستغرق الأمر عقودا. لا أعرف من أين أتت الفكرة".