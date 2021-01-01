طرد لاعب كايزر تشيفز مع نهاية الشوط الأول من نهائي إفريقيا أمام الأهلي

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تعرض هابي ماشيان لاعب كايز تشيفز، للطرد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وتقام المواجهة النهائية في اللحظات الحالية، بين الأهلي وكايزر تشيفز على ملعب محمد الخامس، في المغرب.

وتدخل ماشيان بقوة على أكرم توفيق، ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو "فار"، ألغى حكم اللقاء البطاقة الصفراء ووجه له البطاقة الحمراء.

ودخل ماشيان في نوبة بكاء كبيرة بعد تعرضه للطرد وخروجه من ملعب المباراة.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، مع غياب التركيز عن لاعبي الأهلي في إنهاء الفرص داخل شباك الفريق الجنوب إفريقي.