فيتر يفخر بانجازه في 2020 ويتطلع للمزيد عبر الأولمبياد

أعرب نجم رمي الرمح الألماني يوهانس فيتر عن شعوره بالفخر بما حققه من نتائج جيدة خلال العام الماضي، مؤكدا أنه يتطلع إلى تحقيق المزيد عبر دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ونجح فيتر في تخطي رقم الـ90 مترا سبع مرت خلال عام واحد، وقد اقترب بشكل كبير من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم التشيكي يان جيليزني.

ورغم التحديات الهائلة والصعوبات التي واجهها الرياضيون خلال عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، شهد العام نفسه واحدا من أكثر المواسم الناجحة في مسيرة فيتر من الناحية الرياضية.

وسجل فيتر /28 عاما/ 76ر97 مترا خلال المنافسات التي أقيمت في بولندا في سبتمبر 2020 ضمن سلسلة لقاءات "كونتينينتال تور جولد" لألعاب القوى، التي تحتل المرتبة الثانية خلف منافسات الدوري الماسي، ليقترب بشكل كبير من الرقم القياسي (48ر98 مترا) المسجل باسم جيليزني عام 1996 .

وقال فيتر في مقابلة للموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو "أنا فخور حقا بما قدمته في العام الماضي. خاصة وأنني أظهرت أمام الجميع أنه لا يزال بالإمكان تحقيق شيء جيد وإنجازات كبيرة في هذه الأوقات الصعبة."

وكان فيتر قد عانى من إصابة في عام 2019 واستمرت ألامها مع بداية عام 2020 لكنه تغلب على الألام في قدمه اليسرى، ونجح في إحراز ميدالية برونزية خلال بطولة العالم 2019 لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وواصل فيتر عروضه القوية في العام الجاري حيث فرض تفوقه بشكل كبير على باقي المنافسين، وهو ما يرشحه للتتويج في أولمبياد طوكيو المقرر خلال الفترة ما بين 23 يوليو الجاري والثامن من أغسطس المقبل بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دول يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 42 منشأة رياضية.