20 مليون دولار من البنك الأفريقي لإنشاء مشروع للطاقة والمياه في السودان

أعلن الدكتور آدم الحريكة عضو وفد حكومة السودان إلى القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت في كوت ديفوار، أن البنك الأفريقي سيعمل على إنشاء مشروع للطاقة والمياه بولايات كردفان (جنوب جمهورية السودان)، تبلغ قيمته 20 مليون دولار.

وأضاف حريكة، في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم عقب عودة رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك والوفد المرافق له من كوت ديفوار، أن القمة، التي استضافتها كوت ديفوار، شكلت أيضا دعما سياسيا ومعنويا كبيرا للسودان في إطار عودته للمجتمع الدولي.

وأوضح أن مسألة إعفاء ديون السودان لدى مجموعة دول نادي باريس، تحققت وتبقى فقط أن تأخذ أبعادها الحيز الإجرائي الذي يستغرق فترة من الزمن.

وعاد حمدوك والوفد المرافق له، اليوم السبت، إلى الخرطوم بعد المشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لدعم التجديد لموارد الوكالة الدولية للتنمية، كما التقى مع عدد من القيادات والمسؤولين الإقليميين والدوليين.