أرباح مصرف إتش دي إف سي الهندي دون التوقعات بسبب الديون المعدومة والوباء

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن أرباح مصرف "إتش دي إف سي"، أكبر بنك قطاع خاص في الهند، جاءت دون التوقعات، خلال الربع السنوي حتى نهاية يونيو الماضي بسبب زيادة معدل القروض المعدومة، والزيادة في إصابات كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن بيان للبنك أفاد بتحقيق أرباح بقيمة 3ر77 مليار روبية (مليار دولار) خلال الربع السنوي المنتهي بنهاية يونيو، مقارنة بـ6ر66 مليار روبية، قبل عام.

وكان متوسط توقعات 15 محللا شاركوا في استطلاع لبلومبرج للأرباح 2ر79 مليار روبية.

يذكر أن "إتش دي إف سي"، ومقره بومباي، هو أول بنك رئيسي في الهند يعلن نتائجه، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للخروج من براثن موجة ثانية من الوباء، ضربت قطاع الأعمال بقوة، وأدت إلى فقدان ملايين الوظائف.

وفي حين لم تتأثر قيمة أصول أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة، بسبب الوباء، سجلت قروض التجزئة التي قدمها تراجعا بنسبة 1% خلال الربع المذكور، مقارنة بالربع السابق عليه، حيث حافظ على نمو قوي في إجمالي محفظة القروض بواقع 4ر14% سنويا.