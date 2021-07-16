 سامح حسين يبدأ تسجيل المسلسل الإذاعي «بيت العز» - بوابة الشروق
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سامح حسين يبدأ تسجيل المسلسل الإذاعي «بيت العز»

بيت العز
بيت العز
إيمان محمود
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 1:50 ص | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 1:52 ص

بدأ الفنان سامح حسين، اليوم الجمعة تسجيل المسلسل الإذاعي الجديد (بيت العز)، والمقرر بثه عبر إذاعة البرنامج العام.

المسلسل بطولة الفنانين سلوى عثمان، وسليمان عيد، إبرام سمير، وبيشوى، ونجاح حسن، بالإضافة إلى مجموعة من شباب مسابقة إبداع المتميزين.

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