السودان ينضم إلى تحالف إفريقيا الذكية لمواكبة تكنولوجيا التحول الرقمي

أعلن (تحالف أفريقيا الذكية)، التحاق السودان به والذي يضم 31 دولة إفريقية وهيئة دولية مهتمة بالتكنولوجيا.



وقال التحالف - في بيان صحفي اليوم السبت، إن "السودان أصبح الآن الدولة الإفريقية الـ 32 التي تنضم إلى تحالف إفريقيا الذكية، مؤكدا بذلك عزم الخرطوم القوي على جعل التكنلوجيا عاملا أساسا في عمليات إعادة الإعمار.



ويسعى (تحالف إفريقيا الذكية)، لتقوية وتعزيز الأجندة الرقمية لإفريقيا، في سبيل إنشاء سوق رقمية واحدة في إفريقيا بحلول عام 2030.



وعبر المدير العام والرئيس التنفيذي لتحالف إفريقيا الذكية لاسينا كوني، عن ترحيب المجموعة بانضمام السودان إليها، مؤكدا أن هذا الأمر يُقرب التحالف أكثر من تحقيق رؤيته في تحويل إفريقيا إلى سوق رقمية واحدة.



وأشار إلى تطلع التحالف، إلى استخدام التكنولوجيا، لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السودان، لافتا إلى أن السودان تتبنى إصلاحات رئيسة، تهدف إلى استخدام التكنولوجيا في دفع التنمية في هذه المنطقة من شمال شرقي القارة الإفريقية.



من جانبه، قال عمار حمدين المدير العام للمركز القومي للمعلومات بالسودان، إنهم سعداء بالانضمام إلى التحالف في وقت انطلق فيه السودان، ليلحق رحلة التحول الرقمي الطموحة والتي ستؤدي إلى نقلة نوعية وتوفير مساهمات قيمة نحو مستقبل أكثر إشراقا لمواطنيه.



وأشار حمدين، إلى أنه مع وجود متخصصي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموهوبين في السودان، فإنه سيلعب دورا رئيسيا في تشكيل السوق الرقمية الموحدة في إفريقيا تحقيقا للرؤية الجماعية للتحول الرقمي.