تايوان تعتزم تخفيف قيود مكافحة كورونا وسط تراجع الإصابات

ألمح وزير الصحة في تايوان، شين شيه-شونج، إلى أنه قد يلجأ في وقت لاحق الشهر الجاري إلى إلغاء بعض القيود الخفيفة التي فرضت لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، مما أعطى دفعة للقطاعات التي تكافح من أجل البقاء بسبب القيود الواسعة في مواجهة الوباء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله اليوم السبت إن التراجع السريع في معدلات الإصابة اليومية بكورونا، يعني أنه ليس من المرجح أن تمدد الحكومة القيود التي تستهدف كبح جماح أسوأ تفش للفيروس. ومن المقرر أن ينتهي سريان هذه القيود في السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض في تايوان اليوم السبت تسجيل ثماني حالات إصابة فقط بكورونا، وهي أول مرة يهبط فيها مستوى العدوى إلى ما دون العشر إصابات من الحادي عشر من مايو المقبل.

وقال الوزير شين: "في ظل الاتجاه الحالي، من المحتمل بقوة أن نلجأ إلى خفض مستوى التحذير، حيث إنه يتم الوفاء تدريجيا بما هو مطلوب.. المهم الآن هو استمرار الاستعدادات من أجل الخفض".

وأشار الوزير إلى أن 20% من سكان البلاد تلقوا جرعة أولى، على الأقل، من اللقاحات المضادة لكورونا، وهو ما رآه سببا رئيسيا للتفاؤل.