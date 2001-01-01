غريب: أتمنى تكرار إنجاز 2001 في أولمبياد طوكيو

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، صعوبة مجموعة مصر في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تقع مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وقال شوقي غريب في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «هدفنا هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، خاصة وأن أفضل نتيجة حققناها في هذه البطولة جاءت في طوكيو عام 1964، عندما حققنا المركز الرابع».

وأضاف: «لدينا فريق قوي استعد جيدًا للأولمبياد واستفاد من جميع الموارد المتاحة من قبل كل من الدولة واتحاد كرة القدم لدينا».

وتابع: «نجد أنفسنا في مجموعة صعبة لذا من الصعب للغاية وضع أي تنبؤات، على الرغم من ذلك هدفنا هو تجاوز دور المجموعات والذهاب إلى أبعد ما يمكن ، المجموعة صعبة ولا تشمل فريقي فقط كأبطال إفريقيا، ولكن أيضًا بطلة أمريكا الجنوبية الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا ، التي احتلت المركز الثالث في كأس آسيا».

وأوضح: «علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الفرق المعنية سوف تتغير كثيرًا خاصة بعد تأجيل البطولة لمدة عام، عامل العمر سيلعب أيضًا دورًا كبيرًا، ولكن وفقًا للقوائم الحالية فإن جميع الفرق التي ستلعب في طوكيو سيكون لديها فرق قوية بشكل مثير للإعجاب، وستكون المهمة صعبة بالنسبة للفرق الأربعة، ومن هنا تأتي صعوبة وضع أي تنبؤات».

وكشف: «لكن بصفة شخصية أتمنى أن أمر بنفس شعوري في مونديال 2001 عندما حققنا البرونزية وصعدنا على منصات التتويج، جيل 2001 كان رائعا وأعتبره الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، حققنا البرونزية وقتها بسبب اللاعبين، تم إعداد هذا الفريق بأسلوب علمي وخاض عدة مباريات جعلته يحقق إنجازا فريدا».

وانتقل غريب للحديث عن منتخب مصر الأول حيث كان مدربا عاما مع حسن شحاتة، قائلا: «كنا عائلة واحدة وتعلمت الكثير من حسن شحاتة وحققنا إنجازا بحصد 3 بطولات أمم إفريقيا، أعتقد أنه من الصعب تكراره، كنا نعرف ماذا نفعل وساهمنا في ظهور عدة لاعبين بمستويات جيدة، وكانت لدينا خطة عمل طويلة المدى».

وعن اختيارات اللاعبين الكبار المشاركين في الأولمبياد، قال غريب: «في البداية اخترنا محمد صلاح مع أحمد حجازي ومحمد الشناوي، لكن أمام صعوبة وجود صلاح قررنا استدعاء محمود حمدي الونش».

وأتم: «الثلاثي الكبير يملك الخبرة من خلال المشاركات في المسابقات المختلفة مع المنتخب الأول وفرقهم، وكذلك اللعب في كأس العالم، لذلك فإنهم يضيفون الكثير من الناحية الفنية والخبرات».