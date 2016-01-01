مسئول أوكراني: لا تزال قريتان تحت سيطرتنا في منطقة لوهانسك

ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك الأوكرانية سيرهي هايداي اليوم الأحد، أنه لا يزال هناك قريتان تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوهانسك.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن هايدي قوله "هذا هو بالضبط ما يدفع الروس إلى الجنون، حيث تم إصدار أوامر لهم بالوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقة لوهانسك، لقد أبلغوا مرارًا عن إكمال المهمة، وربما حصلوا على الجوائز ذات الصلة، لكنهم ما زالوا غير قادرين على تغطية الكيلومترات العديدة المتبقية، كانت إحدى القرى سيطر عليها الروس عدة مرات، لكن في كل مرة كان جيشنا يدفعهم إلى المواقع السابقة، ومع ذلك القوات الروسية لا تتوقف، يعودون ويعانون من خسائر مرة أخرى".

وذكر أن القوات الروسية شنت يوم أمس السبت، غارتين جويتين، وأصابت أربعة صواريخ روسية المستوطنات، كما أطلقت نيران مدفعية مكثفة وأربع قذائف هاون، وحاولت القوات الروسية أيضًا مهاجمة معاقل الدفاع للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوهوريفكا لكنها لم تنجح.

وكانت روسيا قد أعلنت بداية يوليو الجاري أنها سيطرت على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية ومنطقة لوغانسك بأكملها.