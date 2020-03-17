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أعرب نبيل عماد دونجا، لاعب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الأهلي بهدفين دون رد، أمس السبت في منافسات الدوري.

وقال دونجا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "درسنا طريقة لعب الأهلي بشكل جيد، والحمد لله تمكنا من تحقيق الانتصار".

وأضاف: "تركيزنا في الفترة الحالية من أجل المكسب وليس من يشارك أو يجلس على مقاعد البدلاء".

وتابع: "فقدنا الكثير من النقط السهلة، ولكن الدوري هذا الموسم قوي والدليل فقد الأهلي والزمالك للنقاط".

وأكمل: "الروح بين اللاعبين جيدة وهدفنا تحقيق لقب الدوري وكأس الموسم الحالي".

وواصل: "عنفنا بعضنا البعض عقب الخسارة من الأهلي في كأس مصر الشهر الماضي، وعملنا على التركيز الشديد للمتبقي من الموسم".

وأتم دونجا تصريحاته مُعلقًا على حقيقة اقترابه من الزمالك في الصيف الجاري، حيث قال: "الزمالك فريق كبير وأي لاعب يفتخر بارتداء قميصه.. ولكن أي انتقال سيكون عبر بيراميدز الذي ارتبط بتعاقد معه حتى 2024".