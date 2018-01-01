السيلية القطري يتعاقد مع مدافع سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي السيلية القطري، اليوم الأحد، تعاقده مع المدافع التونسي بلال السعيداني لمدة موسم واحد في صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق قبل بدء منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي في موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أن اللاعب وقع على عقده الجديد مع السيلية اليوم، بحضور ممثلي الإدارة وفريق الكرة.

وتعاقد السيلية مع بلال السعيداني قادما من صفوف فريق سيراميكا كيلوبات، وقد سبق له اللعب لنادي السيلية في موسم 2019 - 2020، قبل أن يعود مرة أخرى للفريق لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بديلا عن اللاعب السوري محمود المواس.

ويسعى نادي السيلية لاستعادة توازنه في دوري نجوم قطر، بعد المستويات والنتائج المتواضعة للفريق في الموسم الماضي والذي صارع خلاله الهبوط حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، قبل أن يخوض مباراة فاصلة مع وصيف دوري الدرجة الثانية للبقاء في دوري نجوم قطر.

وبالتعاقد مع السعيداني يغلق السيلية ملف المحترفين بعد أن ضم في صفوفه كلًا من العراقي مهند علي (ميمي) كلاعب آسيوي، وبلال سعيداني كمحترف عربي بديلا للمحترف السوري محمود المواس، بالإضافة إلى اليوناني جيانيس فيتفاتزيديس، والأرجنتيني سيرخيو فيتور، والسويدي كارلوس ستراندبيرج.