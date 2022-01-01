 متحدث الحكومة التونسية: المفاوضات مع صندوق النقد لم تكن سهلة.. وقدمنا كل الضمانات اللازمة - بوابة الشروق
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متحدث الحكومة التونسية: المفاوضات مع صندوق النقد لم تكن سهلة.. وقدمنا كل الضمانات اللازمة

أرشيفية
أرشيفية
تونس- أش أ
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 9:04 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 9:04 م

أكد الناطق باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، أن مفوضات بلاده مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على موافقة مبدئية لبرنامج تمويل لم تكن سهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت للصندوق كافة الضمانات اللازمة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوثيقة الرسمية لهذه مفاوضات.

وأوضح المتحدث، في تصريحات إعلامية، أن هناك أمورًا كثيرة تحتاج إلى إصلاح في العديد من المجالات كالوظائف العمومية والمؤسسات ومنظومة الدعم التي تستنزف موارد الدولة، لافتًا إلى أن الاستثمارات والأموال التي تحصل عليها تونس في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هي من أجل تنفيذ الاستثمارات بالبلاد.

وأضاف أن الحكومة التونسية لها تجارب سابقة مع صندوق النقد الدولي الذي لا يقبل أن الوعود التي لم تنفذ تعاد الكرة مرة أخرى، فكانوا حذرين جدا في هذه المفاوضات.

ولفت النصيبي إلى أن مجيء صندوق النقد الدولي إلى تونس للمحادثات نجاح، قائلا "أثبتنا للصندوق، الذي أكد أنه لا يمكن أن يتخلى عن تونس، أن جميع الضمانات لهذه المشاريع موجودة حتى تنزل على أرض الواقع وهم يتابعون معنا خطوة بخطوة".

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