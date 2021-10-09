السنغال تهزم الكاميرون وتحقق المركز 11 بأمم أفريقيا لليد

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حقق منتخب السنغال الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 39 - 38 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على صالة مصر الدولية ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد مصر 2022.

بهذا الفوز احتل منتخب السنغال المركز الحادي عشر بالترتيب العام للبطولة بينما احتل منتخب الكاميرون المركز الثاني عشر.

جاء اللقاء حماسيا وشهد ندية بين المنتخبين، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20 - 18 لصالح الكاميرون قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 35 - 35، ليحتكم المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 39 - 38.

وتختتم منافسات البطولة غدا الإثنين بثلاثة مباريات تقام على صالة حسن مصطفى، تبدأ بمواجه قوية بين الجزائر وغينيا لحسم المركز الخامس والمؤهل لكأس العالم، ثم مباراة المركز الثالث وتجمع بين منتخب المغرب ومنتخب تونس.

وتختتم البطولة بمباراة النهائي والتي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر.