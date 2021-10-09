قال المدير الفني لمنتخب أنجولا لكرة اليد فيليبي كروز، أن منتخب بلاده واجه خصم قوي مساء اليوم في المباراة التي جمعته مع منتخب الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022.

وتمكن منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد من الفوز على المنتخب الانجولى بنتيجة 30/28 فى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام بمصر فى نسختها ال 25 .

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأنجولي أن فريقه حارب من أجل اسم المنتخب الأنجولي وسمعته الكبيرة في كرة اليد الأفريقي، كما وجه الشكر للاعبيه على الأداء القوي الذي ظهروا به، وعلى كل ما قدموه خلال منافسات البطولة.

الجدير بالذكر أن عقب هزيمة المنتخب الأنجولي اليوم فقد احتل المركز الثامن، في الترتيب النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022، للنسخة الخامسة والعشرين في تاريخ البطولة.