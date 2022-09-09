17 طبيبا وطبيبة من 4 جامعات ينفذون بروتوكول التعاون الطبى بالمجان في مستشفى العريش العام

استأنف الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بجامعات : القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بمستشفى العريش العام .. حيث وصلت الى المستشفى دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة ، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ( في بيان الليلة ) أن الدفعة الجديدة تضم 17 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات ،

من جانبه، أوضح فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن أطباء البروتوكول مستمرون في العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم حتى يوم الجمعة القادم .. مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات .

وأضاف أنه كان فى استقبال الدفعة الجديدة من أطباء البروتوكول كل من : الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

يذكر أنه سبق وصول دفعة جديدة من أطباء جامعات: القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة الى مستشفى بئر العبد لتنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بالمستشفى .