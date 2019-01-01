تقرير صحفي: التطعيم الإجباري ضد كورونا للعاملين بالقطاع الصحي بألمانيا لم ينفذ بشكل حازم

كشف تقرير صحفي أنه لم يتم تنفيذ التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا المستجد بشكل حازم، بالنسبة لطاقم التمريض والطاقم الصحي في جميع الولايات الألمانية.

يشار إلى أن التطعيم الإجباري ضد كورونا بالنسبة للعاملين في مؤسسات صحية، وبالنسبة للفئات التي بحاجة لحماية خاصة من المرض، يسري بالفعل منذ مارس الماضي.

وبحسب المعلومات التي جاءت في تقرير صحيفة "بيلد" الألمانية من 12 ولاية من إجمالي الـ16 ولاية الألمانية، تم تحديد هوية أكثر من 190 ألف شخص لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا في القطاع الصحي.

وأشار التقرير الصحفي إلى أن فرض غرامات يعد أمرا ممكنا، ولكن الولايات قلما استخدمت ذلك أو لم تستخدمه على الإطلاق.

ولجمع هذه المعلومات سألت الصحيفة الألمانية الـ16 وزارة صحة بالـ16 ولاية الألمانية، ولكن لم تقدم أربع ولايات لم تقدم أي بيانات.