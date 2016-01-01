 تايلاند: 2028 حالة إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة جديدة - بوابة الشروق
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تايلاند: 2028 حالة إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة جديدة

د ب أ
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 8:47 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 8:47 ص

سجلت تايلاند 18 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و2028 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنه مركز إدارة الوضع الخاص بكوفيد-19 في تايلاند، اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2578 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 559 ألفا و29 حالة إصابة ،من بينها مليونان و 335 ألفا و594 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و504 آلاف و734 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و882 حالة منذ بدء الجائحة وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.


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