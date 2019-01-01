وام: زيارة رئيس الإمارات لفرنسا تتضمن بحث سبل تعزيز التعاون والمستجدات الدولية

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يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد يوم غد الإثنين زيارة لفرنسا، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، يبحث رئيس البلاد في فرنسا آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء.

ويناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وترتبط دولة الإمارات بعلاقات متميزة مع فرنسا في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والطاقة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

فعلى الصعيد الاقتصادي سجلت الصادرات الفرنسية إلى دولة الإمارات 3.1 مليار يورو في عام 2020 فيما بلغت الواردات الفرنسية من الإمارات 750 مليون يورو في العام نفسه.

وتستضيف الإمارات معظم الشركات الفرنسية في الشرق الأوسط وعددها "600 شركة توظف 30 ألف شخص" يزداد عددها سنويا بواقع 10%.

وتجري فرنسا محادثات مع الإمارات بشأن زيادة إمدادات النفط والديزل منذ تعهُد الاتحاد الأوروبي بخفض اعتماده على روسيا، أكبر مصدر لوارداته من الطاقة.

وصرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير لوسائل إعلام محلية في يونيو الماضي بأن الإمدادات من الإمارات قد تكون بديلا مؤقتا على الأقل للنفط والديزل الروسيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات تمتلك نحو 6% من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، كما أن لديها عددا من أكبر صناديق الثروات في العالم.

كما سيبحث ماكرون وبن زايد الاستثمارات الإماراتية المحتملة في فرنسا والعلاقات الأمنية بين البلدين الحليفين.

وكانت الإمارات اشترت 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال من فرنسا في إطار صفقة بقيمة 17 مليار يورو تم توقيعها خلال زيارة ماكرون لدبي في ديسمبر.