طوكيو تتراجع إلى تاسع أكثر المدن تكلفة للمغتربين وسط ضعف الين

تراجعت طوكيو إلى المركز التاسع بين المدن الأكثر تكلفة لإقامة العاملين المغتربين في عام 2022، بعد أن كانت في المركز الثالث قبل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الين مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، وفقا لمسح سنوي بشأن تكلفة المعيشة أجرته شركة استشارات أمريكية.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، يأتي مسح شركة "ميرسر" حول تكلفة المعيشة في الوقت الذي تسببت فيه آثار جائحة كورونا التي دخلت عامها الثالث الآن وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتباين أسعار الصرف وارتفاع الأسعار في الضغط على الأجور والمدخرات على مستوى العالم.

وتصدرت هونج كونج قائمة أغلى مدن العالم، حيث عادت إلى المركز الأول بعد أن تركته لمدينة عشق آباد عاصمة تركمنستان في عام 2021.

وكانت هونج كونج قد ظلت على رأس قائمة أغلى مدن العالم لثلاثة أعوام متتالية حتى 2020.

واحتلت المدن الآسيوية أربعة من المراكز العشرة الأولى، حيث حلت سنغافورة وطوكيو وبكين في المراكز من الثامن إلى العاشر.

وفي تصنيف منفصل لأكثر 10 مدن آسيوية في تكلفة المعيشة، شغلت مدن صينية ستة مراكز، وهو تطور يعزى إلى قوة اليوان الصيني التي ترفع تكلفة المعيشة في البر الرئيسي.