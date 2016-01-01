وزير الري: سقوط الأمطار بمنابع النيل أقل من المعدل خلال يوليو الجاري

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أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل أقل من المعدل خلال شهر يوليو الجاري وحتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي الحالة الهيدرولوجية لنهر النيل، والسيناريوهات المختلفة للفيضان، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكل الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوى المياه.

كما استعرض حالة المناسيب بالترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعي الحالي، وتوفير الاحتياجات المائية لسائر المنتفعين.

وتابع الوزير، الموقف المائى الحالي بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا.. موجها بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة وزارة الري خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لحالة الري، وضمان جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالي، بما يحقق الإدارة الناجحة للمنظومة المائية.

يشار إلى عقد اجتماع لجنة إيراد نهر النيل بشكل دوري للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي بشكل مستمر.