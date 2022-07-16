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أكد سامي سعيدي مدرب منتخب تونس لكرة اليد أن فريقه قدم أداء مشرف رغم الخسارة من مصر 29-27 في نصف بطولة أمم إفريقيا 2022 المقامة في مصر .

وقال مدرب تونس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "ديربي عربي كبير بين مصر وتونس ورأينا اليوم لقاء قوي وعصبي وحماسي وقدمنا أداء مشرف لكرة اليد التونسية ".

وأضاف: "اليوم كنا ندا لمنتخب مصر وهذه البطولة نلعب بيها بلاعبين يشاركون للمرة الأولى في البطولة لذلك كانت بطولة صعبة لكن قدمنا أداء مشرف وأشكر كل اللاعبين ".

وتابع: "اليوم كان التحكيم ضغطا كبير على تونس عكس مصر ورأينا قرارات عكسية ولعب سلبي مكثف لكن في النهاية خسرنا وأشكر اللاعبين".

وواصل: "لدينا مشروع لجيل جديد نعده لبطولة امم افريقيا 2024 وكانت هناك تغييرات الاتحاد التونسي واللعبة في بلادنا ومشكلات فلم نستعد مثل مصر او المغرب او الجزائر لكن في النهاية قدمنا بطولة مشرفة".

وأتم: "ما ينقصنا للتتويج باللقب هو أن يكون لدينا عددٍ محترفين كبير في دوريات قوية مثل منتخب مصر فلديهم علي زين ويحيى الدرع ومحمد سند وهم قوة كبيرة لكن المستقبل أمامنا".