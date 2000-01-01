تسجيل أول إصابة بجدري القرود في صفوف الجيش الإسرائيلي

قالت مصادر عبرية إنه تم الإبلاغ، صباح اليوم الأحد، عن أول إصابة بجدري القرود في الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد تشخيصها في 30 من يونيو الماضي.

وتابعت المصادر أنه تم تشخيص جنود آخرين بالمرض، ويتم رصدهم من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية والفرع العسكري في الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نشرته شبكة فلسطين الإخبارية، صباح الأحد.

وأفادت المصادر مؤخرًا أن الصحة الإسرائيلية تعمل على الحصول على مخزون من 2000 لقاح ضد مرض «جدري القردة»، لكن النقص العالمي يؤخر وصولها إلى البلاد.

وقالت إنه بعد حوالي شهرين من اكتشاف المرض في إسرائيل، هناك مخزونا محدودا من عشرات اللقاحات المتبقية في البلاد، لكن ليس من المؤكد على الإطلاق إمكانية استخدامها.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أفادت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» بأنه تم رصد أول حالة إصابة بجدري القردة في الجيش الإسرائيلي.

وأشارت «مكان» إلى أن «عددا من الجنود يخضعون لفحوصات، لأنه يشتبه بأن الفيروس انتقل إليهم».