بوناس أونام يقتنص انتصاره الأول في الدوري المكسيكي على حساب نيكاكسا

اقتنص بوناس أونام انتصاره الأول في بطولة الدوري المكسيكي خلال الموسم الحالي، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه نيكاكسا، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وارتفع رصيد بوناس أونام، الذي تعادل في أول مرحلتين بالمسابقة، إلى 5 نقاط في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد نيكاكسا، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا.

وتقمص أدريان ألدريتي دور البطولة في المباراة، بتسجيله هدف بوناس أونام الوحيد في الدقيقة 18، فيما عجز لاعبو نيكاكسا عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.