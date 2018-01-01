حزب عمران خان يتجه لفوز باكتساح في انتخابات فرعية مهمة في باكستان

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يبدو أن حزب رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع عمران خان يتجه لتسجيل فوز كاسح في انتخابات فرعية حاسمة، ستعمق على الأرجح سنوات من الغموض السياسي في تلك الدولة الواقعة بجنوب آسيا.

ووفقا للجنة الانتخابية، جاء مرشحون من حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان، في الصدارة في 16 دائرة انتخابية على الأقل من أصل 20 دائرة في إقليم البنجاب المهم سياسيا والواقع بوسط البلاد.

وتعني النتيجة أن حزب خان أصبح بإمكانه الآن استعادة الحكومة في البنجاب، بعد ثلاثة أشهر من خسارته لأكبر إقليم بالبلاد إلى حزب رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.

ويدعو خان، منذ الإطاحة به في اقتراع بسحب الثقة في 9 نيسان/ أبريل، إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.

وقالت نجلة شريف، مريم نواز، التي كانت تقود الحملة الانتخابية، إن حزبها يتقبل الهزيمة، بوصفها "قرارا جماهيريا ضدهم".

ويرى خبراء سياسيون أن الفوز في الانتخابات الحاسمة تلك ستعطي قوة دفع لطلب خان بإجراء انتخابات جديدة في وقت يجري فيه الاقتصاد الباكستاني عملية ترشيد.

وأحيا صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان بعد عدة أشهر من الجمود بسبب الاضطرابات السياسية.

ومن المتوقع أن تتلقى البلاد 4 مليارات دولار أخرى من دول صديقة هذا الشهر لتجنب شبح العجز عن سداد التزامات مالية دولية.