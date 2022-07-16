أكد علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد أن الفريق حقق فوزا مثيرا على تونس 29-27 في نصف نهائي أمم إفريقيا المقامة في مصر والتأهل للنهائي الذي يقام في صالة الدكتور حسن مصطفى يوم الاثنين المقبل .

وقال زين في المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على الفوز والتأهل للنهائي ومن الطبيعي أن تكون مباراة مصر وتونس حماسية ومثيرة ولا يتحدد الفائز إلا في النهاية".

وأضاف : "قدمنا مباراة قوية ونجحنا في الفوز وكان من الممكن أن يكون بفارق أكبر لكن كانت هناك لدينا بعض الأخطاء وإضاعة الفرص لكن كانت مباراة جيدة وفي النهاية كان المهم هو الفوز بأي نتيجة ".

وأتم : بالنسبة لنا بطولة إفريقيا مهمة للغاية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والجماهير ، لكن لي هي مهمة بشكل خاص فلقد توجت باللقب مرتين من قبل في 2016 بمصر و2020 في تونس وأتمنى تحقيق اللقب الثالث في مصر ."