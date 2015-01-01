عرضت فضائية «الغد»، مقطع فيديو يرصد إغلاق جسور وطرق مؤدية للقيادة العامة للجيش السوداني بالتزامن مع دعوة قوى المعارضة في السودان، التي تقود الحراك الشعبي، إلى مظاهرات جديدة اليوم للمطالبة بالحكم المدني.



وكانت ما تسمى لجان المقاومة أعلنت العودةَ مرة أخرى إلى الشوارع، وتسيير ما وصفتها بمظاهرة مليونية، بعد فترة هدوء منذ آخر احتجاجات شهدتها البلاد في الثلاثين من الشهر الماضي، أسفرت عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى.



وتتمسك المعارضة بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وعدم إعطاء أي شرعية أو اعتراف بالمكون العسكري.



وأعلنت اللجان أيضاً مشاركتها في المواكب السلمية، داعية جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة في المظاهرة، وفق بيانها.



