قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد "دور برد عادي" في هذه المرحلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن كل من تظهر عليه الأعراض عليه التعامل على أنه مصاب بفيروس كورونا، ومن ثم يعزل نفسه.

وأوضح أنه يجب المسارعة بالتوجه للطبيب المتخصص ليحدد إن كانت الإصابة عبارة عن إنفلونزا أو دور التهاب فيروسي ناتج عن الإصابة بكورونا.

وأشار إلى أن أعراض المتحور السائد حاليا يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم لمدة 3 أيام، مع إصابة بالتهاب في الحلق مع آلام في الجسم.

ونوه بأن بعض الحالات المصابة تظهر عليها أعراض آلام في البطن والإسهال، مطمئنا بأن عدد حالات الإصابة في الرئتين في الفترة الحالية "قليل".