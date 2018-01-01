وفاة 3 أشخاص جراء تحطم مروحية في كامشاتكا الروسية

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توفي 3 أشخاص جراء تحطم طائرة مروحية في شبه جزيرة كامشاتكا الروسية . ووفقا للسلطات، تم العثور على حطام الطائرة قرب بركان اوسون اليوم الأحد.

وكان ايجور مالينوفسكي بطل العالم للناشئين في رياضة البياثلون يقود المروحية، وأكدت بلدته مسقط رأسه وفاته.

كان تم الإبلاغ عن فقدان المروحية أمس السبت، ووفقا لتقارير إعلامية، اشتبه رجال الإنقاذ في أنه من المحتمل أن يكون قائد الطائرة قد أخذ راحة بسبب سوء الطقس.

يذكر أن الرحلات بالطائرات المروحية أحدى وسائل الجذب السياحي الأكثر أهمية في شبه الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

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