الإدارة الأمريكية تتعهد بدعم جميع مواطنيها رغم أي خلافات حول السياسات

تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الأحد/ بدعم جميع الأمريكيين على الرغم من أي خلافات حول السياسات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم -" إن الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها وتدافع عنهم، ويشمل ذلك أولئك الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن والذين خدموا سابقا، نحن متحدون في تصميمنا على مواجهة التهديدات والاستفزازات، وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا لردع أية هجمات تنفذها إيران والرد عليها".

وفرضت إيران، أمس /السبت/ عقوبات على 61 أمريكيا، منهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومحامي الرئيس السابق دونالد ترامب رودي جولياني، ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، لدعمهم المعارضة الإيرانية، في الوقت الذي وصلت فيه محادثات استمرت لشهور لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إلى طريق مسدود.