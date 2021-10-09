رئيس لجنة مكافحة كورونا: المضادات الحيوية ليس لها دور في علاج كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن بروتوكول العلاج المستخدم ضد فيروس كورونا يشهد تطويرا بشكل يومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المضادات الحيوية ليس لها دور في علاج كورونا، مشيرا إلى أن استخدام المضاد الحيوي يحدده الطبيب المعالج وفقا للتحاليل والفحوصات.

وأشار إلى أن المضاد الحيوي لا يستخدم مع فيروس كورونا، محذرا من ظهور التهابات بكتيرية مقاومة للعلاج، تنتج عن سوء استخدام المضادات الحيوية.

ولفت إلى أن 80% من حالات كورونا كانت بسيطة في الموجات الأولى للجائحة، موضحا أن الشفاء من المرض كان من خلال مقاومته مناعيا وليس عبر الحصول على المضادات الحيوية.