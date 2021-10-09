محمود عباس يشكر السعودية على تضامنها ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في قمة جدة

شكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، خادم الحرمين الشريفين، ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، على التزامهما وتضامنهما ووقوفهما الثابت إلى "جانب شعبنا".

وشكر عباس في برقيتي تهنئة منفصلتين لخادم الحرمين ولولي عهده، تجديدهما العهد من خلال قمة جدة، دعمهما لحقوق "شعبنا الوطنية ولقضيته العادلة، والتأكيد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والشكر موصول للدول الشقيقة المشاركة في القمة على مواقفها الثابتة والمقدرة تجاه القضية الفلسطينية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الرئيس في برقية التهنئة للملك سلمان، "أرفع لمقامكم السامي أطيب التهاني الأخوية بنجاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي تم استضافتها في مدينة جدة، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق".

كما أعرب سيادته عن تثمينه لما تمخضت عنه القمة من نتائج وأهداف هامة، تعزز الاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا.

وأشاد الرئيس في برقية التهنئة لولي العهد، بـ"النتائج والأهداف الهامة التي تمخضت عن القمة، لما تحققه من تعزيز للاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا".

يشار إلى أن البيان الختامي لقمة جدة بالسعودية التي عقدت أمس السبت، أكد ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشددين على أهمية المبادرة العربية للسلام، وضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعلى الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق.

كما أكد القادة أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).